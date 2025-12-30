پخش زنده
در پی بیتوجهی یک واحد تولید لعاب کاشی در شهرستان اشکذر به اخطارهای مکرر و الزامات قانونی محیطزیست، این واحد با دستور مستقیم دادستان و با همکاری نیروی انتظامی مهر وموم و فعالیت آن تا رفع کامل نواقص زیستمحیطی متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر از برخورد قاطع با یک واحد تولیدی آلاینده خبر داد و گفت: این واحد علیرغم دریافت تذکرات و فرصتهای قانونی برای اصلاح فرآیندهای آلاینده، به تعهدات خود عمل نکرد و همچنان موجب انتشار آلایندههای زیانآور در منطقه میشد.
مرتضی عزیزی با تأکید بر وظیفه قانونی این اداره در صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست افزود: پس از بینتیجه ماندن اخطارهای اداری، پرونده این واحد به مراجع قضایی ارجاع شد و با دستور صریح و قاطع دادستان شهرستان اشکذر و همکاری عوامل پلیس اطلاعات و امنیت، محل فعالیت واحد مذکور تا زمان رفع کامل مشکلات زیستمحیطی و اخذ مجوزهای لازم، بهطور رسمی مهر وموم شد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دستگاههای مسئول در برخورد با تخلفات زیستمحیطی تصریح کرد: اینگونه اقدامات هیچگونه تعارفیبردار نیست و به هیچ واحد صنعتی اجازه داده نخواهد شد که به بهانه تولید، سلامت شهروندان و محیط زیست شهرستان را به خطر بیندازد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشکذر در پایان خاطرنشان کرد: رعایت الزامات و استانداردهای محیط زیستی خط قرمز این اداره است و در صورت عدم تمکین به قانون، برخورد قانونی و قاطع با واحدهای متخلف در دستور کار قرار خواهد داشت.