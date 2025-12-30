پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدر سیویکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بهعنوان کمیته برگزیده معرفی شد.
در این مراسم، دکتر بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاون تحقیقات و فناوری و رئیس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه نیز حضور داشتند.
این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش، همت و پشتکار دانشجویان پرتلاش، اساتید و بهویژه نقش پررنگ و افتخارآفرین بانوان فرهیخته در عرصه پژوهش و فناوری است.
جشنواره رازی بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور، هر ساله با هدف ارزیابی و تقدیر از دستاوردهای برتر پژوهشی در حوزه علوم پزشکی برگزار میشود.