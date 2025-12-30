پخش زنده
همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام محمد تقی (ع)، نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، رادیو فرهنگ با رویکرد معرفتی، گفتوگومحور و تعاملی» نهمین ستاره» را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «سرزمین من» و «صبح به وقت فرهنگ» هم برنامههایی هستند که تلاش میکنند شخصیت، سیره و جایگاه این امام همام را با زبانی ساده، صمیمی و در عین حال عمیق بازخوانی کنند.
برنامه «نهمین ستاره» سهشنبه ۹ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن میرود و تکرار آن روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ساعت ۱۲:۳۰ پخش میشود.
این برنامه ویژه که به مناسبت میلاد امام محمد تقی (ع) تهیه شده، با ساختاری متفاوت و جوانمحور، روایت خود را نه از پشت تریبون رسمی، بلکه از زبان دو شنونده جوان رادیو فرهنگ آغاز میکند؛ رویکردی که فضای برنامه را صمیمیتر و به نسل جوان نزدیکتر کرده است.
در «نهمین ستاره»، ضمن پخش بخشهای ادبی و آیینی، گفتوگویی تفصیلی با دکتر محمد عترتدوست، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی، صورت میگیرد.
در این گفتوگو، به ویژگیهای برجسته شخصیتی امام جواد (ع)، از جمله جوانی، جود و بخشش، نقش شبکهسازی اجتماعی در دوران خفقان عباسی و تأثیر ایشان در تعمیق ایمان مردم پرداخته میشود.
تبیین چرایی لقب «جواد» و نقش این امام بزرگوار در گسترش معارف شیعی، از محورهای اصلی این بخش است.
در ادامه ویژهبرنامههای میلاد امام جواد (ع)، برنامه «صبح به وقت فرهنگ» از گروه جامعه و کتاب روز ۱۰ دیماه ساعت ۶:۳۰ صبح و برنامه «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه ساعت ۱۳ بهصورت زنده و در قالب بخشهای کارشناسی و تعاملی، به بررسی ابعاد مختلف زندگی، سیره و جایگاه امام محمد تقی (ع) میپردازند.
مجموعه این برنامهها، جلوهای از تلاش رادیو فرهنگ برای پیوند میان نسل امروز و معارف اهل بیت (ع) است؛ رویکردی که با زبان گفتوگو، مشارکت مخاطب و تکیه بر تحلیل اندیشهمحور، میلاد نهمین امام شیعیان را به فرصتی برای شناخت، آگاهی و تأمل تبدیل میکند.