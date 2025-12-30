به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند، به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) می‌افتند؛ و (در پرتو یاد او، راه حق را می‌بینند و) ناگهان بینا می‌گردند.

سوره اعراف/ آیه ۲۰۱

یوم‌الله نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ یکی از روز‌های درخشان ایران اسلامی و نماد بصیرت، پایمردی و دفاع جانانه مردم بصیر و سرافراز از اسلام و نظام اسلامی در برابر دسیسه‌ها و فتنه گری‌های دشمنان و تجلی همدلی و انسجام ملت شریف ایران اسلامی در دفاع از ولایت است.

در این روز، ملت انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضوری توأم با شور و شعور، به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و پاسخی دندان شکن و قاطع به فتنه‌گران داخلی و حامیان خارجی آنان دادند، همان‌گونه که در ایام جنگ دوازده روزه اتحادی مقدس در برابر شرارت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و اذناب شان رقم زدند که پیروزی بزرگی را برای اسلام و نظام اسلامی به ارمغان آورد.

اینجانبان ضمن تاکید بر حفظ همدلی و انسجام و پیروی از فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به ویژه در این ایام که دشمنان و مزدوران شان با تکیه بر جنگ ترکیبی و شناختی مشغول فتنه‌گری هستند، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را به عموم مردم ایران به خصوص مردم شریف و ولایتمدار سیستان وبلوچستان تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای بصیرت و دفاع از ولایت را گرامی می‌داریم.

مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زهدان

منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان