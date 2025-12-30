به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی زرندیه گفت: مأموران انتظامی شهرستان در تحقیقی از مقادیر زیادی سویا غیر بهداشتی در یک انبار در این شهرستان مطلع شدند.

سرهنگ محمدی زاد افزود: با حضور پلیس در انبار مذکور و بازرسی از محل مشخص شد، سویا‌های نگهداری شده در این محل پس از مخلوط شدن با خاک به عنوان خوراک دام در اختیار دامداری‌های قرارر می‌گیرد.

او با اشاره به کشف ۲۴ تن سویای غیر بهداشتی به ارزش هشتمیلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این عملیات گفت: چهار نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و انبار نیز با دستور مقام قضائی پلمب شد.