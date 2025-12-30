مدیر برق شهرستان اردکان: پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر روستای چاه افضل اردکان، به منظور تعویض تیر‌های فرسوده خط اصلی روستای چاه افضل و اصلاح سطح مقطع سیم شبکه از ۳۵ به ۷۰ با هدف تقویت ولتاژ انتهای خط و کاهش تلفات شبکه صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید امین یاسینی گفت: این پروژه به منظور تعویض تیر‌های فرسوده خط اصلی روستای چاه افضل و اصلاح سطح مقطع سیم شبکه از ۳۵ به ۷۰ با هدف تقویت ولتاژ انتهای خط و کاهش تلفات شبکه تعریف شده است.

وی افزود: این طرح در دو فاز به طول جمعا ۱۴ کیلومتر که در فاز اول پروژه تعویض ۱۰۷ اصله تیر به صورت امانی و با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات روستایی توانیر تعریف شده است.