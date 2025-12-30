بصیرت و هوشیاری مردم ایران محدود به زمان خاصی نیست؛ هرگاه لازم بوده، ملت ایران در صحنه حاضر شده و از انقلاب و امنیت کشور دفاع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود که حضور گسترده مردم در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی فتنه آن سال ایفا کرد.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد جریان فتنه با ادعای تقلب در انتخابات و حمایت برخی رسانه‌ها و قدرت‌های خارجی، هدف خود را ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف اعتماد عمومی قرار داده بود. با این حال، حضور میلیونی مردم، بدون فراخوان رسمی، مسیر این جریان را متوقف کرد و حمایت قاطع خود از اصل نظام و ولایت فقیه را نشان داد.

در کنار این رخداد، جنگ ۱۲ روزه نیز بار دیگر اهمیت حضور مردم در صحنه را برجسته کرد.

مردم ایران با مشارکت گسترده و خودجوش، حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح نشان دادند و نقش مؤثری در تقویت روحیه ملی و پشتیبانی از تصمیمات مسئولان ایفا کردند.

این حضور، تأکیدی بر استمرار پیوند ملت با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و نشان می‌دهد که مردم در بزنگاه‌های حساس، همواره آماده مشارکت فعال در دفاع از امنیت و منافع ملی هستند.

کارشناسان سیاسی و اجتماعی معتقدند که تجربه نهم دی و جنگ ۱۲ روزه، نمادی از «بصیرت ملی» و هوشیاری مردم در شرایط بحران به شمار می‌رود.

این تجربه‌ها همچنین اهمیت آگاهی عمومی و مشارکت فعال در حفظ ثبات و امنیت کشور را برای مسئولان و دولتمردان روشن می‌کند و نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌ها باید با نگاه به مصالح ملی و منافع عمومی انجام گیرد.