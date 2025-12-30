آقای محسن گرجی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به آمار‌های تولید در حوزه چادر مشکی گفت: در ۹ ماهه نخست امسال، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع پارچه چادر مشکی تولید شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع بوده، حدود ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: این میزان تولید به طور کامل در کارخانه حجاب شهرکرد انجام شده و افزایش آن در مقایسه با سال گذشته نتیجه اجرای طرح توسعه‌ای این مجموعه است که خوشبختانه به خوبی در حال فعالیت است و وزارت صمت نیز پیگیری‌های ویژه‌ای در خصوص مسائل این کارخانه دارد.

گرجی همچنین از اجرای یک طرح جدید تولید چادر مشکی در استان قم خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح تا اواسط سال آینده به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی این طرح حدود ۲۰ میلیون متر مربع پیش‌بینی شده که در صورت ورود بخشی از آن به بازار، می‌تواند سهم قابل توجهی از نیاز داخلی را پوشش دهد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در خصوص قیمت‌های چادر مشکی در بازار توضیح داد: قیمت خروجی کارخانه‌های تولید داخل مانند حجاب شهرکرد منطقی است، اما بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد قیمت مواد اولیه بالادستی از جمله چیپس پلی‌استر و شرایط رقابتی در این حوزه رخ می‌دهد. بخش دیگری از افزایش قیمت نیز مربوط به زنجیره عرضه از کارخانه تا مصرف‌کننده نهایی است که در آن هزینه‌هایی مانند اجاره‌بها و محل عرضه سهم قابل توجهی دارد و نیازمند تأمل است.

وی درباره وضعیت صادرات پارچه چادر مشکی نیز گفت: با توجه به اینکه تمام تولیدات در بازار داخلی مصرف می‌شود و بخشی از نیاز کشور نیز از طریق واردات تأمین می‌شود، در حال حاضر صادرات پارچه چادر مشکی راهبردی به نظر نمی‌رسد. با این حال، بر اساس آمار فعالان حوزه پوشاک عفیفانه، صادرات پوشاک به‌ویژه به کشور‌های حاشیه خلیج فارس انجام می‌شود، اما به دلیل قرار گرفتن پارچه و پوشاک در یک سرفصل صادراتی، تفکیک دقیق آمار‌ها دشوار است.