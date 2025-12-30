برگزاری جلسه غیرعلنی درباره نحوه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه
جلسه غیرعلنی مجلس شوری اسلامی از دقایقی پیش به منظور بحث و تبادل نظر درباره نحوه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
کمیسیون تلفیق شب گذشته کلیات لایحه بودجه را رد کرد. رئیس کمیسیون تلفیق، موضوعات کلان اقتصادی که در بودجه درج شده از جمله میزان افزایش حوق و دستمزدها، مالیات بر ارزش افزوده و شفاف سازی درآمدهای نفتی را از جمله دلایل رد این لایحه عنوان کرد.
غلامرضا تاجگردون همچنین گفت: در عین حال تلاش می کنیم از صحن مجلس اجازه بگیریم تا دولت موارد مورد نظر را اصلاح کند. ما معتقدیم که درباره جزئیات نیز می توانیم در کمیسیون با دولت به تفاهم برسیم.