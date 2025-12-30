پخش زنده
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به عملکرد تحسینبرانگیز شهید سلیمانی در جبهه مقاومت، گفت: حاج قاسم جبهه مقاومت را به جبههای مقتدر و سدی مستحکم در برابر رژیم صهیونیستی و همپیمانانش تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «محمد اکرمینیا» با تأکید بر نقش بیبدیل شهید سلیمانی در شکلگیری و بالندگی جبهه مقاومت، اظهار داشت: حاج قاسم از نبوغ بالای نظامی و راهبردی برخوردار بود.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: این نبوغ در طراحی عملیاتها در دوران مختلف مؤثر بود؛ چه در جنگ تحمیلی هشتساله رژیم بعثی عراق علیه کشورمان و چه پس از جنگ و در جبهه مقاومت، حاج قاسم توانست نقش بینظیری ایفا و آن را به جبههای مقتدر و سدی مستحکم در برابر جنگافروزیها و زیادهخواهیهای رژیم صهیونیستی و همپیمانانش تبدیل کند.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش قدرت تصمیمگیری در شرایط سخت و بحرانی را از دیگر ویژگیهای برجسته شهید سلیمانی برشمرد و گفت: حاج قاسم از آرامش درونی برخوردار و ویژگیها و شخصیت او در فرماندهی و مدیریت نظامی، بسیار تأثیرگذار بود.
وی روحیه قوی، مستحکم و شناخت عمیق از دشمن را از دیگر عوامل موفقیت شهید سلیمانی دانست و تأکید کرد: فرماندهی حاج قاسم بهصورت مستقیم و میدانی بود؛ به همین دلیل، این شهید عزیزمان صحنههای عملیاتی و نظامی را در منطقه به خوبی و دقیق میشناخت.
امیر سرتیپ اکرمینیا ادامه داد: حاج قاسم توانست با اشراف دقیق بر توانمندیها و ظرفیتهای جبهه مقاومت، آن را به بالندگی برساند. همه این ویژگیها باعث شد که جبهه مقاومت امروز یک کانون قدرت در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش باشد.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه با اشاره به درگیریهای اخیر گفت: در جنگ اخیر، یعنی از دو سال پیش (از هفتم اکتبر ۲۰۲۳)، رژیم صهیونیستی حملاتی را علیه جبهه مقاومت داشته و ضرباتی وارد کرده، اما ضربات بسیار سختی را هم از جبهه مقاومت دریافت کرده است.
وی با تأکید بر نقش بازدارنده جبهه مقاومت افزود: اگر این جبهه مقاومت با این قدرت وجود نداشت، مطمئن باشید که رژیم صهیونیستی امروز در سطح منطقه شرارت بیشتری به خرج میداد و سراسر منطقه را دچار آشوب میکرد.
امیر سرتیپ اکرمینیا تصریح کرد: گفتوگو، عادیسازی روابط و طرحهای سازش هیچکدام نتوانستند مانع از شرارتها، تجاوزها و زیادهطلبیهای رژیم صهیونیستی شوند، بلکه جبهه مقاومت سد راه رژیم صهیونی بوده است.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت روزبهروز بالنده شده و این بالندگی در یک دهه اخیر، مرهون زحمات، رشادتها و مجاهدتهای شهید سلیمانی بوده است.