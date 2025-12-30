پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی، دقایقی قبل همزمان با سراسر کشور در شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین ملک مکان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: اجتماع بزرگ مردمی، امروز در شیراز با شعار محوری حماسه ۹ دی، واکاوی فتنههای جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال برگزاری است.
وی افزود: شعار محوری برنامههای هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت در سال ۱۴۰۴ «حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی» تعیین شده است.
حجت الاسلام ملکمکان گفت: سخنران مراسم امروز شیراز حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.