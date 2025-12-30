پایش میدانی دستگاه قضایی بر طرحهای عمومی
رئیسکل دادگستری مازندران در بازدید از جاده سلامت سرخرود بر ضرورت رفع موانع موجود تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیسکل دادگستری مازندران در بازدید میدانی از روند احداث جاده سلامت در نوار ساحلی شهر سرخرود، بر ضرورت رفع موانع موجود و تسریع در اجرای این پروژه مهم عمرانی و گردشگری تأکید کرد.
عباس پوریانی با اشاره به اهمیت ایجاد جاده ساحلی، این طرح را از مطالبات بهحق مردم منطقه دانست و افزود: در این بازدید، مسیر ۳۲ کیلومتری جاده ساحلی از سرخرود تا محمودآباد مورد بررسی قرار گرفت و با حضور مسئولین قضایی و اجرایی بر تسریع در روند اجرای آن با رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای فنی تأکید شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه سرخرود از ظرفیتهای قابل توجه گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و جاذبههای طبیعی، همواره پذیرای شمار زیادی از گردشگران و مسافران است و احداث جاده سلامت و جاده ساحلی استاندارد و در شأن مردم منطقه و مسافران، میتواند نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای گردشگری استان ایفا کند.
پوریانی با تأکید بر لزوم صیانت از مواهب خدادادی استان تصریح کرد: طبیعت بکر و زیبای مازندران، نعمتی الهی است که بهرهبرداری اصولی و صحیح از آن، علاوه بر حفظ محیطزیست، زمینهساز توسعه پایدار، رونق گردشگری و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد بود. از این رو، فراهمسازی امکانات مناسب برای مردم منطقه و مسافران باید در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی و حمایت از پروژههای عمرانی و گردشگری در راستای رشد و توسعه استان مازندران، خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران در راستای انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم، در کنار مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی قرار دارد و همه مسئولان مکلف هستند با همافزایی و همکاری، در مسیر رفع موانع، پاسخگویی به مطالبات مردم، کاهش دغدغهها و تأمین آرامش و آسایش شهروندان گام بردارند.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن قدردانی از همراهی ائمه جمعه، مسئولان اجرایی شهرستان محمودآباد و شهر سرخرود و همچنین حمایت رئیس و دادستان این حوزههای قضایی در راستای اجرای طرح جاده سلامت در نوار ساحلی، تاکید کرد: استان مازندران باید بهعنوان الگویی موفق در حوزه توسعه گردشگری و ایجاد زیرساختهای اقتصادی مناسب در سطح کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.