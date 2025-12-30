به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یک مرد حدوداً ۵۰ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از کرسی ذغالی، در محور قره‌کهریز نرسیده به روستای گوشه جان خود را از دست داد.

این حادثه داخل یک خانه‌باغ رخ داده و پس از اعلام مأموریت در ساعت ۱۷:۰۹ روز گذشته به سامانه اورژانس ۱۱۵، بلافاصله عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

متأسفانه با حضور کارشناسان فوریت پزشکی در صحنه، مشخص شد فرد مذکور پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس فوت کرده است.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر خطرات جدی استفاده از وسایل گرمایشی بدون رعایت استاندارد‌های مورد نظر در فضا‌های بسته تأکید کرده و از شهروندان درخواست می‌کند با رعایت اصول ایمنی و تأمین تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.