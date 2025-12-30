پخش زنده
رئیس اداره بهداشت طیور دامپزشکی مازندران از انجام بیش از ۱۰ هزار مورد پایش بیماری آنفلوآنزای فوقحاد طیور در مراکز پرورش استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره بهداشت طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل دامپزشکی مازندران از اجرای گسترده برنامههای نظارتی و پیشگیرانه در مراکز پرورش طیور استان خبر داد و گفت: تنها در بخش پایش بیماریها، بیش از ۱۰ هزار واحد در استان مورد بررسی و پایش قرار گرفتهاند.
حمید شجاعی افزود: پایشها و برنامههای مراقبتی بهصورت مستمر و هدفمند اجرا میشوند و سنگبنای اصلی سیستم هشدار سریع و اقدام بهموقع در برابر تهدیدات بهداشتی محسوب میشوند.
وی گفت: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوقحاد طیور و سایر بیماریهای خطرناک، تعداد ۱۰ هزار و ۹۹ مورد پایش در سطح واحدهای پرورش طیور استان انجام شده است.
رئیس اداره بهداشت طیور دامپزشکی مازندران با اشاره به اجرای مراقبتهای غیرفعال افزود: در این بخش نیز ۵۲ بازدید برای بررسی گزارشهای احتمالی بیماری و رصد هوشمند وضعیت بهداشتی واحدها انجام شده است.
شجاعی گفت: در حوزه نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی و زیستی ایمنی، ۵۲ مورد بازدید ممیزی از مزارع پرورش طیور استان انجام شده تا از اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی اطمینان حاصل شود.
وی با تأکید بر اهمیت کنترل بیماری از مبدأ تولید جوجه، افزود: در همین راستا ۵۹ مورد نمونهبرداری آزمایشگاهی از واحدهای جوجهکشی استان انجام و نتایج آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رئیس اداره بهداشت طیور دامپزشکی مازندران در پایان با قدردانی از همکاری مرغداران و فعالان صنعت طیور، این اقدامات را گامی مؤثر در جهت حفظ سرمایههای دامی، تضمین سلامت فرآوردههای طیور و تأمین امنیت غذایی پایدار برای جامعه عنوان کرد.