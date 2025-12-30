شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: تاکنون ۷۴ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۳۹ میلیون مترمکعب در روز رسید.

به گفته این شرکت، این میزان مصرف نزدیک به ۷۴ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.

شرکت ملی گاز ایران همچنین از هموطنان خواست، با رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی گراد، تنظیم دمای پکیج بین ۵۰ تا ۶۰ درجه، پوشیدن لباس گرم تر، بستن درز‌های پنجره‌ها، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولرها، در کاهش مصرف گاز در این بخش و تأمین انرژی بخش‌های مولد سهیم باشند.