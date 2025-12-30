به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار سبزوار گفت: قرارداد اجرای طرح ساخت و ساماندهی کمربندی جنوب شهر و ایمن‌سازی تقاطع‌های منتهی به این محور، به ارزش هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان، با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) امضا شد.

میثم حسین‌آبادی افزود: سبزوار به‌عنوان اصلی‌ترین ورودی خراسان رضوی در غرب استان، سالانه میزبان عبور خیل عظیمی از زائران حضرت رضا (ع) است که از مسیر کمربندی جنوبی این شهر به مقصد مشهد تردد می‌کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی این کمربندی در شان زائران بارگاه منور رضوی نیست، افزود: در سال‌های گذشته شاهد وقوع حوادث ناگوار و برخی جان‌باختن زائران در این مسیر بوده‌ایم، از سوی دیگر، شهروندان سبزوار نیز همواره مطالبات به‌حق خود برای ساماندهی و ایمن‌سازی این محور را مطرح کرده‌اند.

شهردار سبزوار تصریح کرد: از حدود دو سال و نیم پیش، پیگیری‌های لازم برای اجرای طرح ساماندهی کمربندی جنوب و ایمن‌سازی تقاطع‌ها را آغاز کرده و در این مدت، گام‌های مهمی برای اخذ مجوز‌های قانونی و اجرایی برداشته‌ایم که به نتیجه مطلوب رسیده است.

حسین‌آبادی ادامه داد: در این طرح، قرارداد اجرای دو پل روگذر سگمنتال، شش دوربرگردان غیرهمسطح و یک زیرگذر در حدفاصل پیرحاجات تا بزرگراه شهید سلیمانی با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به ارزش هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان و مدت اجرای سه ساله امضا شد.

وی افزود: مراسم کلنگ‌زنی و آغاز اجرای این کلان طرح، روز شنبه همزمان با ولادت باسعادت حضرت علی (ع)، برگزار و عملیات اجرایی طرح بلافاصله پس از تجهیز کارگاه آغاز خواهد شد.