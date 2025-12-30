پخش زنده
امروز: -
نهم دیماه در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران با عنوان روز «بصیرت و میثاق امت با ولایت» ماندگار شده است؛ روزی که نماد آگاهی جمعی، تشخیص درست در بزنگاههای تاریخی و پیوند ناگسستنی مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه رادیویی فرهنگ، به عنوان رسانهای اندیشهمحور و هویتگرا، همزمان با فرارسیدن این مناسبت مهم، مجموعهای از برنامههای ویژه را با رویکرد تبیینی ، تحلیلی و فرهنگی برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
ویژه برنامه «روز بصیرت ساعت ۱۹:۳۰ هشتم دیماه از رادیو فرهنگ پخش میشود ؛ این برنامه با محوریت حماسه نهم دی و حضور آگاهانه مردم در صحنههای سرنوشتساز تاریخ انقلاب اسلامی به بازخوانی ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این رخداد تاریخی میپردازد و میکوشد مفهوم بصیرت را بهعنوان یک ضرورت همیشگی در زندگی فردی و اجتماعی برجسته کند. روایتهای مستند، گفتوگو با کارشناسان و بازتاب نقش مردم در پاسداری از ارزشها، از جمله بخشهای این ویژهبرنامه است.
همچنین، برنامه زنده «صبح به وقت فرهنگ» در روز نهم دیماه از ساعت ۶:۳۰ صبح با اختصاص موضوع اصلی خود به حماسه روز بصیرت روی آنتن میرود.
این برنامه با رویکردی اجتماعی و تعاملی، ضمن تبیین معنای بصیرت در زندگی امروز، نقش آگاهی، شناخت صحیح و تصمیمگیری مسئولانه را در مواجهه با چالشهای فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد و از مخاطبان میخواهد دیدگاهها و تجربههای خود را در این زمینه با برنامه در میان بگذارند.
در ادامه، برنامه «سرزمین من» نیز ساعت ۱۳ با تمرکز بر ولایتپذیری در تاریخ ایران اسلامی و نقش این مفهوم در راهبری فرهنگی کشور، به حماسه ۹ دی میپردازد.
این برنامه با نگاهی تاریخی ـ تحلیلی، پیوند میان رهبری دینی، بصیرت عمومی و استمرار هویت فرهنگی را واکاوی میکند و نشان میدهد که چگونه شناخت درست از مسیر و ولی زمان، همواره عامل عبور جامعه از پیچهای حساس تاریخی بوده است.
مجموعه این برنامهها، تلاشی از سوی رادیو فرهنگ برای تبیین عمیقتر مفهوم بصیرت، پاسداشت حماسه نهم دی و تقویت گفتمان آگاهی و ولایتپذیری در جامعه است؛ رویکردی که در راستای مأموریت فرهنگی این شبکه و پاسخ به نیازهای فکری مخاطبان دنبال میشود.