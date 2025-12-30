پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: متخلف فروش روغن خوراکی خارج از ضوابط دولتی در خرمآباد به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: پرونده خریدوفروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینشده دولت، به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرمآباد مورد رسیدگی قرار گرفت.
قهرمان شاهی افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و باتوجهبه عدم ارائه مدارک قانونی لازم از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
شاهی در خصوص چگونگی کشف این تخلف گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان خرمآباد، گزارشی از خریدوفروش روغن جامد خارج از چارچوب مقررات دولتی ارائه کرد که برایناساس، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.