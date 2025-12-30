مسئول ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی اردبیل گفت: آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبارهای این منطقه که شب گذشته آغاز شده بود، پس از ۱۵ ساعت عملیات بی‌وقفه توسط نیروهای آتش‌نشانی به طور کامل مهار شد و خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی حیدروند، مسئول ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی از مهار آتش‌سوزی دیشب در یک انبار این منطقه خبر داد و اظهار کرد: تماس اضطراری با ایستگاه در ساعت ۲۲ و ۵۱ دقیقه شب گذشته برقرار شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، اکیپ‌های عملیاتی با خودرو‌های مجهز برای مقابله با حریق که بخشی از یک انبار را درگیر کرده بود، به محل اعزام شدند تا عملیات اطفا را آغاز کنند.

وی در تشریح روند عملیات گفت: مأموران ما با بهره‌گیری از تجهیزات و انجام تلاش مستمر، تا ساعت ۱۴ دیروز موفق به مهار کامل حریق شدند. این عملیات باتوجه‌به ماهیت مواد سوختنی موجود در انبار و گستردگی اولیه آتش، نیازمند دقت و زمان قابل‌توجهی بود. حضور به‌موقع و برنامه‌ریزی دقیق تیم‌های اطفا نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل آتش داشت.

مسئول ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی اردبیل در ادامه افزود: با تلاش همکاران، از سرایت آتش به ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور جلوگیری به عمل آمد. این اقدام مانع از وقوع خسارت مالی گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدن عملیات در محیط صنعتی شد. حفظ ایمنی محیط اطراف کانون حادثه از اولویت‌های اصلی تیم اطفا بود که محقق گردید.

حیدروند با اشاره به نتیجه عملیات یادآور شد: خوشبختانه این حادثه علی‌رغم گستردگی آتش، تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت. این موفقیت مرهون پاسخگویی سریع و اجرای استاندارد‌های ایمنی توسط نیرو‌های آتش‌نشانی گزارش شده است.