لزوم احتیاط رانندگان در جاده های استان؛
پیش بینی کولاک و لغزندگی در جادههای کهگیلویه و بویراحمد
جانشین پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه محورهای مواصلاتی استان باز است و با شروع برف و باران تا ساعتی دیگر پدیده کولاک و لغزندگی جادهها را داریم.
وی افزود: از ساعت ۱۰ صبح امروز سهشنبه طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، بارش برف و باران در محورهای مختلف استان آغاز و بر اساس هشدار هواشناسی، احتمال وقوع کولاک در مناطق مرتفع و کوهستانی وجود دارد.
جانشین پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، اظهار کرد: رانندگان حتماً تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ به همراه داشته و از سالم بودن بخاری خودروی خود اطمینان حاصل کرده و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی همچنین توصیه کرد: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از عجله و شتابزدگی بهویژه در شرایط لغزندگی جادهها بپرهیزند.
سرهنگ خلیلی پور اضافه کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچگونه تصادف منجر به جرح یا فوت در محورهای استان گزارش نشده است.