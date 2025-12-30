تجلی بصیرت، انسجام ملی و وفاداری به ولایت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یکی از سرداران دوران دفاع مقدس در این آیین با بیان اینکه یوم‌الله ۹ دی تجلی بصیرت، انسجام ملی و وفاداری به ولایت است گفت: نهم دی یادآور حضور آگاهانه و تاریخی ملتی است که با بصیرت و تشخیص صحیح صحنه، در برابر فتنه و توطئه دشمنان ایستاد.

احمد غلامپور افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، این روز را نماد بلوغ فکری و ایمانی ملت ایران و نشانه پیوند عمیق مردم با ولایت نامیدند.

وی گفت:در شرایطی که دشمن با جنگ ترکیبی و عملیات روانی به‌دنبال تضعیف انسجام ملی است، حماسه ۹ دی بار دیگر ثابت کرد که حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین سرمایه نظام اسلامی و ضامن عبور از تهدیدهاست.

سردار دوران دفاع مقدس افزود: یوم‌الله ۹ دی که در آستانه هفته مقاومت و ایام سالروز شهادت سردار دل‌ها قرار دارد؛ اهمیت این روز را مضاعف کرده و بی تردید گرامیداشت راه، یاد و نام شهید سلیمانی که الگوی بصیرت، ولایت‌مداری و وحدت امت اسلامی است می‌تواند امتداد همان ایستادگی مردمی در حماسه ۹ دی‌ماه ۸۸ باشد.

غلامپور با اشاره به شرایط امروز کشور و دسیسه‌های دشمنان گفت: دشمن هیچگاه دست از دسیسه علیه ملت ایران برنداشته و نخواهد داشت و امروز هم با به راه انداختن جنگ شناختی تلاش می‌کند تا آشوب و فتنه را به داخل کشور بکشاند، اما بصیرت وهوشیاری مردم ایران مانند همیشه محاسبات دشمن را با شکست مواجه می‌کند