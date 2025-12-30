خدمات اداری در ایلام برقرار است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: فعالیت ادارات بدون تعطیلی و با دو ساعت تأخیر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «علیمحمد پاکدلنژاد» مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به استقرار کامل نیروهای راهداری و امدادی در محورهای اصلی و فرعی استان اظهار داشت: با وجود بارشهای اخیر، هیچگونه انسداد راهی در سطح استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها برقرار است.
وی افزود: عملیات برفروبی و نمکپاشی بهصورت مستمر در حال انجام است و شهروندان میتوانند با رعایت نکات ایمنی و تجهیز خودروها به وسایل زمستانی، با اطمینان تردد کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام یادآور شد: تاکنون تصمیمی برای تعطیلی ادارات و مراکز اتخاذ نشده و فعالیتها طبق برنامه اعلامشده، با ۲ ساعت تأخیر آغاز میشود.