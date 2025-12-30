به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته بیست و یکم لیگ برتر میزبان جوادالائمه شهرکرد خواهد بود.

این بازی ازساعت ۱۶ امروز در سالن شهیدبابایی قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با ۲۴ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.

شناخت تیم‌های برتر فوتسال لیگ دو کارگران استان

در دیدار نهایی این رقابت‌ها، هانی موتور با برتری ۳-۲ مقابل ایران رول صاحب عنوان قهرمانی شد.

تیم‌های هولدینگ فرزانگان و محیا آبیک هم به طور مشترک سوم شدند.

در این مسابقات ده تیم در سالن کارگران الوند با هم رقابت کردند.

درخشش تکواندوکاران استان در لیگ یک تکواندوی کشور

در هفته سوم لیگ یک باشگاه‌های کشور، مهدی جلالی و ابوالفضل خلجی به همراه تیم لایف استار تهران خوش درخشیدند.

جلالی در وزن ۸۷+ و خلجی در وزن منهای ۸۷ کیلوگرم با شکست رقبا صاحب عناوین اولی و سومی شدند.

هفته سوم لیگ یک تکواندوی باشگاه‌های کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

راهیابی تیم والیبال نشسته ارداق به مرحله نهایی لیگ یک کشور

تیم شهدای ارداق نماینده استان در لیگ یک با برتری ۳-صفر مقابل هشترود جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کرد.

نماینده استان پیش از این مقابل تیم‌های سلماس و آمل به برتری رسیده بود.

لیگ یک والیبال نشسته باشگاه‌های کشور با حضور شش تیم به میزبانی سالن جانبازان مجموعه ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد.