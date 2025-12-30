پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه انتخابات پیشِرو افزایش مشارکت مردم است، از آغاز به کار کمیته سیاسی انتخابات استان با محوریت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و گروههای مرجع خبر داد.
هادی شهریاری یکشنبه هفتم دیماه در نخستین جلسه کمیته سیاسی انتخابات استان کرمان گفت: در استان کرمان ۸۵ شورای شهر پیشبینی شده که شامل یک شورای ۱۱ نفره، هفت شورای ۷ نفره و ۷۷ شورای ۵ نفره است و در حدود ۲ هزار و ۸۰۰ روستا نیز انتخابات شوراهای سهنفره برگزار خواهد شد.
تاکنون حدود ۲۰۰ هیئت اجرایی اصلی در شهرستانها تشکیل شده و تکمیل هیئتهای اجرایی در بخشها نیز در دستور کار قرار دارد.
ضروری است با همافزایی، گفتوگو و بهرهگیری از نظرات و پیشنهادات نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی، انتخاباتی در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.