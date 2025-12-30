مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری کرمان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه انتخابات پیشِ‌رو افزایش مشارکت مردم است، از آغاز به کار کمیته سیاسی انتخابات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه انتخابات پیشِ‌رو افزایش مشارکت مردم است، از آغاز به کار کمیته سیاسی انتخابات استان با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و گروه‌های مرجع خبر داد.

هادی شهریاری یکشنبه هفتم دی‌ماه در نخستین جلسه کمیته سیاسی انتخابات استان کرمان گفت: در استان کرمان ۸۵ شورای شهر پیش‌بینی شده که شامل یک شورای ۱۱ نفره، هفت شورای ۷ نفره و ۷۷ شورای ۵ نفره است و در حدود ۲ هزار و ۸۰۰ روستا نیز انتخابات شورا‌های سه‌نفره برگزار خواهد شد.

تاکنون حدود ۲۰۰ هیئت اجرایی اصلی در شهرستان‌ها تشکیل شده و تکمیل هیئت‌های اجرایی در بخش‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

ضروری است با هم‌افزایی، گفت‌و‌گو و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی، انتخاباتی در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.