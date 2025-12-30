پخش زنده
نجاتگران جمعیت هلال احمر استان اصفهان به ۱۶۰۰ خانوار امدادرسانی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل هلالاحمر استان اصفهان گفت:با فعال شدن سامانه بارشی، در ۴۸ ساعت گذشته نجاتگران این جمعیت به ۱۶۰۰ خانوار شامل ۴۸۱۶ نفر امدادرسانی کردهاند.
محسن مومنی افزود: در این مدت، خودروها و افراد گرفتار در برف و سیلاب رهاسازی شده و خانوادههای نیازمند اسکان اضطراری دریافت کردند.
وی گفت: ۱۰۱۳ بسته اقلام غذایی و کمکهای زیستی در این مناطق توزیع شد و نجاتگران اقدامات لازم برای تخلیه آب از منازل را انجام دادند.
بگفته وی این عملیاتها با بهکارگیری ۱۸۱ نیروی عملیاتی در قالب ۵۶ تیم و ۵۲ خودروی عملیاتی انجام شده است.