به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل هلال‌احمر استان اصفهان گفت:با فعال شدن سامانه بارشی، در ۴۸ ساعت گذشته نجاتگران این جمعیت به ۱۶۰۰ خانوار شامل ۴۸۱۶ نفر امدادرسانی کرده‌اند.

محسن مومنی افزود: در این مدت، خودرو‌ها و افراد گرفتار در برف و سیلاب رهاسازی شده و خانواده‌های نیازمند اسکان اضطراری دریافت کردند.

وی گفت: ۱۰۱۳ بسته اقلام غذایی و کمک‌های زیستی در این مناطق توزیع شد و نجاتگران اقدامات لازم برای تخلیه آب از منازل را انجام دادند.

بگفته وی این عملیات‌ها با به‌کارگیری ۱۸۱ نیروی عملیاتی در قالب ۵۶ تیم و ۵۲ خودروی عملیاتی انجام شده است.