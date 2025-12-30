پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان انتظامی و حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از خلع ید ۱۶۴ هکتار از اراضی ملی در نه ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ عابدین ملکی پویا فرمانده یگان انتظامی و حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی، اظهار داشت: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از اراضی ملی،در سطح استان اراضی که بهصورت غیرمجاز توسط افراد مختلف تصرف شده بود، با اجرای عملیات های یگان های حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان ها برابر احکام قضایی ، همراه با پیگیری های مجددانه و مستمر واحدهای حقوقی ،مقدار ۱۶۴ هکتار از تصرف غیرقانونی خارج و به دولت بازگردانده شد.
فرمانده یگان انتظامی وحفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با تأکید بر نقش مؤثر گزارشهای مردمی در جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی منابع طبیعی وحفظ این سرمایه ملی و مشارکت مردم، همیاران طبیعت و سازمان های مردم نهاد ، اشاره نمودند : در نه ماهه ۱۴۰۴ تعداد ۹۰ فقره پرونده احکام قضایی و خلع ید در سطح استان به مرحله اجرایی و عملیاتی منجر که زمین های تصرف غیر قانونی به دولت برگردانده شده است.
ایشان در پایان از شهروندان درخواست کردند:هرگونه تخریب، تصرف، وچرای غیر مجاز، قطع درختان یا آتشسوزی در منابع طبیعی را از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش دهند.