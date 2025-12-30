به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد رضا رمضانی گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به پیگیری‌های انجام شده حدود ۸۰ مگاوات تولید برق حاصل ازاحداث نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۵ در استان داشته باشیم که کمک بزرگی به کاهش ناترازی خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات و پیگیری‌های انجام شده ظرفیت شناخته شده استان برای تولید برق انرژی خورشیدی ۳۰۰ مگاوات پیش بینی شده که با احداث نیروگاه‌ها در ساختگاه‌های مختلف به سرانجام خواهد رسید.

وی افزود: هم‌چنین برای این ظرفیت بیش از ۴۵۰ هکتار زمین اختصاص داده شده است که در حال حاضر احداث نیروگاه‌ها در استان ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.