طرح کمربند جنوبی مشهد مجوز زیست محیطی ندارد
طبق اعلام رسمی سازمان محیطزیست، طرح ارایه شده برای ساخت کمربندی جنوبی، ارزیابی و مجوز زیستمحیطی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه رسمی رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، از مخالفت صریح این سازمان با هرگونه مداخله و اجرای طرح در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد گفت: سازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده که این محدوده از نظر زیستمحیطی دارای حساسیت بسیار بالا است و هرگونه اقدام عمرانی در آن، مستلزم دریافت مجوزهای زیستمحیطی است.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر افزود: همچنین تاکید شده که این طرح در اسناد فرادست شهری نیز از جمله طرح تفصیلی شهر مشهد حذف شده است و مجوزی برای اجرا ندارد.
وی با بیان اینکه در نامه رئیس سازمان محیطزیست به صراحت بر ممنوعیت هرگونه دخل و تصرف در ارتفاعات جنوبی مشهد تاکید شدهاست، گفت: این مناطق جزو عرصههای حساس طبیعی بوده و حفاظت از آنها وظیفه حاکمیتی همه دستگاههاست و هرگونه اقدام خارج از ضوابط، تضییع حقوق بیتالمال و منابع طبیعی محسوب میشود.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت موضوع صیانت از ارتفاعات جنوبی مشهد را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تصمیمات خلاف ضوابط قانونی و محیطزیستی، منافع عمومی شهروندان و آیندگان را تهدید کند.
آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نیز گفت: اگر کسی بخواهد کوه را بکند و در آن ساخت و ساز کند، آن زمین حکم زمین غصبی را دارد، هرگونه کوهخواری و ساخت وساز در ارتفاعات اطراف مشهد به طور قطع حرام است.