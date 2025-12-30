به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۱۰ هزار و ۵۷۲ تن انواع کود کشاورزی یارانه‌ای از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان توزیع شده است.

ضیائیان احمدی افزود: کود‌های توزیع‌شده شامل ۸ هزار و ۳۴۷ تن کود ازته، یک‌هزار و ۱۵۹ تن کود فسفاته و یک‌هزار و ۶۶ تن کود پتاسه بوده که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی گفت: این حجم از توزیع کود یارانه‌ای نشان‌دهنده‌ی اهتمام جدی مجموعه خدمات حمایتی کشاورزی به پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، افزود: نظارت دقیق بر کیفیت کود‌های توزیعی، رعایت استاندارد‌ها و پایش مستمر عملکرد کارگزاران از جمله برنامه‌های اصلی این شرکت است تا کشاورزان با اطمینان خاطر از نهاده‌های توزیعی استفاده کنند.