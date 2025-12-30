توزیع بیش از ۱۰ هزار تن انواع کود یارانهای در خراسان جنوبی
بیش از ۱۰ هزار تن انواع کود یارانهای از ابتدای سال در استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۱۰ هزار و ۵۷۲ تن انواع کود کشاورزی یارانهای از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان توزیع شده است.
ضیائیان احمدی افزود: کودهای توزیعشده شامل ۸ هزار و ۳۴۷ تن کود ازته، یکهزار و ۱۵۹ تن کود فسفاته و یکهزار و ۶۶ تن کود پتاسه بوده که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی گفت: این حجم از توزیع کود یارانهای نشاندهندهی اهتمام جدی مجموعه خدمات حمایتی کشاورزی به پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ارتقای بهرهوری و افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان است.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، افزود: نظارت دقیق بر کیفیت کودهای توزیعی، رعایت استانداردها و پایش مستمر عملکرد کارگزاران از جمله برنامههای اصلی این شرکت است تا کشاورزان با اطمینان خاطر از نهادههای توزیعی استفاده کنند.