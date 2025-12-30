به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت‌ها و بینش تربیتی فرماندهان و مربیان شبکه صالحین طراحی شده و شرکت‌کنندگان در آن با آخرین شیوه‌های آموزشی، روش‌های ارتباط مؤثر با نوجوانان و جوانان، و مبانی تربیت اسلامی در فضای امروز آشنا شدند.

حجت‌الاسلام مهدی رنجبر افزود: برگزاری این دوره در مشهد مقدس، علاوه بر بهره‌گیری از فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع)، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه جهادی در بین مربیان است.

به گفته وی شرکت‌کنندگان در این دوره، در کارگاه‌های تخصصی با موضوعاتی همچون «روش‌های نوین تدریس و انتقال مفاهیم»، «مدیریت گروه و حل تعارض»، «سواد رسانه‌ای و تولید محتوا»، و «مبانی روانشناسی نوجوان و جوان» شرکت می‌کنند.

برگزاری این دوره با حضور ۸۸۰ بیسیجی خواهر و برادر و جمعی از اساتید مجرب و صاحب‌نظر در حوزه تعلیم و تربیت تا پایان هفته جاری ادامه دارد.