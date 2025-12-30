پخش زنده
امروز: -
ریزش سقف منزل مسکونی در روستای عباسآباد اصفهان جان کودک ۸ ساله را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ریزش سقف منزل مسکونی در روستای عباسآباد از توابع براآن جنوبی، بر اثر بارندگیهای اخیر، منجر به فوت یک کودک ۸ ساله و مصدومیت نوزاد ۱۱ ماهه شد.
علیرضا زمانپور افزود: این حادثه در ساعت ۱۸:۱۰ دیروز رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، کد اعزامی ۲۱۸۳ به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: متأسفانه در پی این حادثه، یک پسر ۸ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و یک نوزاد پسر ۱۱ ماهه نیز دچار مصدومیت شد.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه نوزاد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان فارابی منتقل شده است، تأکید کرد: فرسودگی منازل خشتی و قدیمی در کنار بارندگیهای اخیر، خطر بروز چنین حوادثی را افزایش میدهد.
به گفته وی ضروری است ساکنان این منازل نسبت به ایمنسازی و مقاومسازی آنها اقدام کنند.