مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران در نشست هم‌اندیشی این سازمان گفت: هدف اصلی، استفاده از ظرفیت‌های نوآورانه و پژوهشی برای دستیابی به راهکار‌های عملی و اثربخش در بهبود وضعیت حمل‌ونقل پایتخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، به همت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در راستای برگزاری بیستمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک برگزار شد.

پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک در این نشست با تأکید بر اهداف این هم‌اندیشی گفت: هدف ما پیشبرد اقدامات حوزه حمل‌ونقل با تکیه بر ظرفیت‌های نوآورانه کشور است؛ جایی که نوآوری در کنار بُعد علمی پژوهش‌ها می‌تواند به راهکار‌های عملی و اثربخش برای شهر تهران منجر شود.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش بنیان به عنوان واسطه حوزه‌های صنعت و دانشگاه در پیشبرد اهداف افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و مدیریت شهری هستیم و شرکت‌های دانش‌بنیان متولی فناوری و نوآوری در کشور هستند که می‌توانند این پیوند را تقویت کنند.

علیمردانی با بیان اینکه «کنفرانس حمل‌ونقل و ترافیک بزرگترین اجتماع متخصصین این حوزه است»، خاطرنشان کرد: در این کنفرانس کانتر‌های ارائه برای شرکت‌ها و فعالان پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، نشست‌های تخصصی، جلسات خصوصی بحث و گفتمان و همچنین کارگاه‌های ارائه مقالات با نگاه به نوآوری‌ها در حوزه حمل‌ونقل برگزار خواهد شد تا زمینه تعامل مؤثر میان پژوهشگران، مدیران و فناوران فراهم شود.