امروز با تداوم وزش باد‌های شدید جنوب غربی تا شمال غربی، همه مناطق دریایی در هرمزگان مواج است. بیشینه سرعت باد در محدوده ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر می رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز ناپایداری دریایی در استان مورد انتظار است که توصیه می‌شود تمهیدات لازم صورت گیرد و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از ظهر چهارشنبه از شدت باد درتنگه هرمز کاسته خواهد شد، اما همچنان در برخی مناطق از جمله خلیج فارس و جنوب تنگه هرمز و شرق دریای عمان سرعت باد به محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱۵۰ سانتی متر خواهد ماند.

وی گفت: توصیه می‌شود همچنان شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفتن به این مناطق خودداری کنند. پنجشنبه (۱۰ دی ماه) کاهش سرعت باد در همه مناطق دریایی پیش بینی می‌شود و شرایط برای رفت و آمد دریایی مساعد خواهد شد.

حمزه نژاد افزود: امروز آسمان بیشتر نقاط استان صاف. همراه با غبارمحلی خواهد بود. صبح چهارشنبه افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در جنوب شرق کشور، مناطق شرقی استان هرمزگان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. ضمن افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی استان، احتمال بروز گردوغبار دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از رفت و آمدهای غیر ضرور در فضای باز اجتناب شود.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری، کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص حفظ محصولات کشاورزی بکار گرفته شود.