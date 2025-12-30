رئیس‌جمهور در پیامی نوشت: به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنان را بشنود تا دولت با همه توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در صفحه مجازی خود، نوشت: معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم.

