رئیسجمهور در پیامی نوشت: به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنان را بشنود تا دولت با همه توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در صفحه مجازی خود، نوشت: معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم.
