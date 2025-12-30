پخش زنده
امروز: -
طبق آمار انجمن اوتیسم؛ در ایران به ازای هر ۱۵۰ تولد یک نوزاد اوتیسمی متولد میشود و درمان و توانبخشی آن هزینههای زیادی به خانوادهها تحمیل میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مدیرعاملِ انجمنِ اوتیسمِ ایران از وجود حدود ۳۰۰ خانواده با بیش از یک فرزندِ مبتلا -خبر داد. هزینههای سنگینِ توانبخشی وَ آموزشِ هر کودکِ اوتیسمی ماهانه حداقل 20 میلیون تومان برای هر کودک است، این در حالی است که برآوُردها نشان میدهد تنها یکچهارمِ مبتلایان در کشور شناسایی شدهاند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران، با انتقاد از عملکرد بیمهها اعلام کرد: بسیاری از خانوادههای دارای کودک مبتلا به اوتیسم، مجبورند هزینههای سنگین توانبخشی را شخصاً پرداخت کنند، زیرا بیمهها بهطور کامل خدمات درمانی و توانبخشی این کودکان را پوشش نمیدهند.