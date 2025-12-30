به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، پیکر پاک این فقیه عالی قدر از مسجد آیت الله شفیعی به سمت حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی در حال تشییع است.

مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله سید علی شفیعی، از علمای برجسته استان و نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور باشکوه قشر‌های مختلف مردم در حال برگزاری است.

مرحوم حضرت آیت الله شفیعی از مبارزان عرصه انقلاب و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، پس از عمری مجاهدت علمی و عملی، در سن ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت. درگذشت او موجی از تسلیت‌ها از سوی مراجع تقلید، مسئولان کشوری و استانی و شخصیت‌های حوزوی را به همراه داشت.