فردا سردی زمستان به اوج میرسد؛
هشدار نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد
کارشناس ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از فردا با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شاهد کاهش شدید دمای هوا هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس ادارهکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه تا پایان امروز سه شنبه شاهد بارش باران و برف در سطح کهگیلویه و بویراحمد هستیم، گفت: اما از ساعات پایانی امشب بهتدریج این سامانه از جو استان خارج میشود.
طاهره نادریان، با بیان اینکه روزهای چهارشنبه تا جمعه، شرایط جوی استان پایدار خواهد بود، افزود: با توجه به نفوذ توده هوای سرد از عرضهای شمالی، کاهش محسوس و شدید دمای هوا پیشبینی میشود و بههمین دلیل، هواشناسی استان هشدار سطح نارنجی برای وقوع یخبندان و یخزدگی معابر صادر کرده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: صبح سه شنبه، شهر سیسخت با منفی ۲ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بود.
وی از شهروندان، کشاورزان و رانندگان خواست برای جلوگیری از خسارات ناشی از سرما و یخزدگی، تدابیر لازم را در روزهای آینده در نظر بگیرند.