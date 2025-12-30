پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: توانمندسازی بانوان، کلید ارتقای زندگی مددجویان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران در دیدار با خانم رحمانی سرپرست بهزیستی استان با بیان اینکه فقر در جامعه ابعاد مختلفی دارد، گفت: کمترین بعد فقر، فقر مالی است و بسیاری از مددجویان از ظرفیتهای بالقوه خود بهدرستی استفاده نمیکنند؛ در حالی که با بهرهگیری از توانمندیهای فردی، بخشی از آنان میتوانند از چرخه حمایتی خارج شوند.
میثم معافی با تاکید بر نقش بانوان در فرآیند توانمندسازی افزود: فقر زنانه نیازمند درک زنانه است و شبکه بانوان باید در خط مقدم فعالیتهای حمایتی قرار گیرند.
وی ادامه داد: حوزه مددکاری نبض امداد است و با توجه به مراجعات گسترده بانوان، حضور مدیران زن در این حوزه میتواند اثر بخشی بیشتری ایجاد کند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران تصریح کرد: در حوزه خیرین، به احسان بانوان اعتقاد ویژهای دارم و در حوزههای توانبخشی و سالمندان نیز از ظرفیتهای تخصصی بهزیستی استفاده خواهیم کرد.
معافی با اشاره به ضرورت شناسایی نقاط قوت دو دستگاه، تصریح کرد: بازدید از مراکز و تشکیل کارگروههای مشترک برای شناسایی ظرفیتها ضروری است و اشتغال دانشآموزی، سالمندی و مشاغل خانگی از محورهای اصلی همکاری مشترک خواهد بود و برگزاری رویدادهای کارآفرینی مشترک میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات محرومان را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد:کمیته امداد در حوزه قرضالحسنه و خلق منابع مالی از بهزیستی حمایت میکند و در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، مشاوره و فرهنگسازی ازدواج سالمندان نیز همکاریهای مشترک توسعه خواهد یافت.