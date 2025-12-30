پخش زنده
امروز: -
معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین از تحت پوشش قرار گرفتن ۶۸۳ نفر در برنامههای سوادآموزی خبر داد و گفت: فرآیند کلاسگذاری تا بیستم دی ماه تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدرضا فلاحگر پیشبینی کرد: با تکمیل فرآیند کلاسگذاریها، تمامی افراد مشمول بهطور کامل و جامع از خدمات آموزشی نهضت بهرهمند شوند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: از میان آموزشگیرندگان، ۵۰ نفر را اتباع خارجی تشکیل میدهند و ۶۵ نفر دیگر از جامعه هدف، مستقر در ندامتگاهها هستند که به شکلی هدفمند و منطبق بر برنامههای مصوب، آموزشهای لازم را دریافت خواهند کرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر، فرآیند آموزش جمعیت تحت پوشش نهضت سوادآموزی در استان قزوین توسط ۱۱۷ نفر آموزشدهنده و مربی فعال اجرا میشود.
به گفته فلاحگر، این جمع شامل آموزشدهندگان نهضت، کارکنان دولت که برنامههای آموزشی ویژه ندامتگاهها را اجرا میکنند و معلمان رسمی میباشد.