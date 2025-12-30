بر اساس گزارش رسمی سامانه‌های هواشناسی، از شنبه شب تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، بارندگی و بارش برف در نقاط مختلف استان ایلام ثبت شده که بیشترین میزان بارش باران مربوط به شهرستان ایوان بوده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به نقل از مراجع رسمی هواشناسی، جمع‌بندی آخرین داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان ایلام نشان می‌دهد طی بازه زمانی شنبه شب تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، بارندگی قابل توجهی در سطح استان رخ داده است.

بر اساس این گزارش، میزان بارندگی ثبت‌شده به میلی‌متر در شهر‌های مختلف استان به شرح زیر است:

ایوان ۶۶.۰

ایلام ۵۹.۰

ارکواز ۳۰.۷

سرابله ۱۹.۴

بدره ۱۲.۶

دره‌شهر ۱۱.۴

لومار ۸.۸

آبدانان ۸.۶

مهران ۶.۰

دهلران ۴.۷

بلاوه ۴.۵

هلیلان ۴.۳

همچنین ارتفاع بارش برف از دیشب تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز در برخی نقاط استان ثبت شده است که بر اساس آن، میزان برف در فرودگاه ایلام ۵ سانتی‌متر، در مرکز شهر ایلام ۷ سانتی‌متر و در شهرستان ایوان ۱.۵ سانتی‌متر گزارش شده است.