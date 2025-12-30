پخش زنده
جدول پخش برنامههای ۹ دی ماه صدا و سیمای مرکز زنجان را در اینجا مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ پخش برنامههای شبکه_اشراق امروز ۹ دی ۱۴۰۴ بدین شرح است.
سلام زنجان ۷:۴۵
مجموعه با خانمان ۹:۰۰
سیمای زندگی ۱۰:۰۰
خبر ۱۱:۰۰
مستند ۹ دی ۱۱:۱۶
مستند سرباز ۶۳ ساله ۱۴:۴۱
به وقت مدرسه ۱۳:۳۰
فیلم تلویزیونی مسیر روشن ۱۴:۰۰
مستند گرمترین روز زمستان ۱۵:۴۳
پویا نمایی پویا نمایی - جرج کنجکاو ۱۶:۱۴
علوم اسلامی ۱۷:۰۰
برکت ۱۸:۰۰
جشنواره پانتومیم ۱۸:۲۲
صف خدمت ۱۹:۰۰
خبر استانی ۲۰:۰۰
گئجه لر ۲۰:۴۵
مجموعه باخانمان ۲۲:۰۰
خبر استانی ۲۳:۰۰
دعای توسل ۲۳:۲۳