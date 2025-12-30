پخش زنده
وزیر دادگستری گفت: بیش از ۹۰۰ پرونده درباره جنگ تشکیل شده و افراد خسارت دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه، طی دادخواستهایی اظهار کردند که چقدر خسارت بر آنها وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری درباره آخرین اقدامات انجام شده در وزارت دادگستری درباره رسیدگی به مطالبات افرادی که در داخل کشور و در دفاع مقدس ۱۲ روزه دچار آسیب و خسارت شدند، گفت: در این موضوع تلاش شده که در دادگاههای داخلی، کسانی که چه خسارت جانی چه خسارت مالی دیدند، حضور یابند و دادخواست ارائه کنند، لذا برای این موضوع و در دادگستری شعبه ویژهای در نظر گرفته شده است.
وزیر دادگستری افزود: تا جایی که اطلاع دارم بیشتر از ۹۰۰ پرونده در این باره تشکیل شده و در دادخواستها افراد خسارت دیده اظهار کردند که به طور مثال فلان قدر خسارت بر آنها وارد شده است.
رحیمی گفت: البته این افراد باید باید ادله لازم را بیاورند و برای آنها مستندسازی و رسیدگی انجام شود که در این رابطه دادگاههای داخلی کشورمان در حال پیگیری این امر هستند.
وی درباره طرح شکایت جمهوری اسلامی از دشمن صهیونی و آمریکا در مجامع حقوقی خارجی، افزود: مسئولیت حقوقی انجام شکایت و پیگیری خسارت وارد شده به کشورمان و مردم، با معاونت حقوقی رئیسجمهور است، زیرا ملاحظات قوانین بینالمللی را باید داشته داشته باشیم، ولی در داخل، هیچ مانعی برای رسیدگیها نداریم.
وزیر دادگستری گفت: پیگیریهای لازم در حال انجام است و کارشناسان رسمی از مرکز وکلا، مرکز کارشناسان قوه قضائیه در این زمینه فعال شدند و تأمین دلیلها شده است، لذا اقدامات مهمی انجام گرفته است، ولی حصول نتیجه به این سادگیها نیست.
رحیمی افزود: به سیدمحمد مهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری میگویم تا جلسهای در اینباره برای خبرنگاران برگزار کند و توضیحات لازم را به رسانهها بدهد.