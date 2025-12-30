سفیر ایران در اندونزی امروز میهمان همدان بود و با مقامات اجرایی و ارشد استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد بروجردی در دیدار با شهردار همدان گفت: توسعه صنعت گردشگری و مناسبات مذهبی آغازگر ارتباطات استان همدان با کشور اندونزی است.

او افزود: به زودی تعدادی از تورگردان‌های اندونزی را به همدان خواهیم آورد تا قرابت‌های فرهنگی و مذهبی معرفی شود.

شهردار همدان هم ثبت جهانی هگمتانه را نقطه عطف ورود گردشگران خارجی به استان برشمرد و گفت: از همایش بین المللی گردشگری سلامت تا گردشگری طبیعت و ورزشی شهرداری پیگیری توسعه گردشگری است.

سیدمسعود حسینی، هماهنگی با سفارتخانه‌های ایران در سراسر جهان را موجب حرفه‌ای گری در توسعه گردشگری دانست و افزود: آماده‌ایم از تجارب گردشگری کشور مسلمان اندونزی بهره‌مند شویم و از گردشگران این کشور به طور ویژه پذیرایی کنیم.

او تأکید کرد: آماده برگزاری نمایشگاه معرفی همدان در اندونزی هستیم.

در اندونزی ۹۰۰هزار مسجد و در زبان و ادبیات این کشور بیش از ۷۰۰ کلمه فارسی اصیل وجود دارد.