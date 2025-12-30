سفیر ایران در اندونزی در سفر خود به همدان، با مقامات ارشد و اجرایی استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سفیر ایران در اندونزی در سفر یک روزه به استان همدان با استاندار دیدار و گفتگو کرد.

محمد بروجردی در این دیدار گفت: سالانه ۳۰ تا ۵۰ هزار ایرانی به اندونزی می روند که عکس این موضوع بسیار ناچیز است و ما باید تلاش کنیم با توجه به زیربنا‌های گردشگری استان همدان و داشتن حدود ۲هزار جاذبه تاریخی، فرهنگی و گردشگری زمینه حضور گردشگران اندونزیایی را در ایران و به ویژه همدان فراهم کنیم.

او افزود: استان همدان با داشتن دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه باید نقش موثرتری در عرصه بین الملل ایفا کند.

بروجردی فعالیت‌های فرهنگی اقتصادی دانشگاهی وگردشگری را مکمل هم برای نقش افرینی استان همدان در عرصه بین المللی برشمرد وگفت این استان همه پتانسیل‌های جهانی شدن را دارد.

سفیر ایران در اندونزی در ادامه از عشق و علاقه مردم اندونزی به مردم ایران گفت و تصریح کرد: با توجه به مسلمان بودن این کشور و قرابت‌های فرهنگی با ایران زمین و پایتخت تاریخ و تمدن بودن همدان، گسترش مراودات با این کشور با محوریت همدان چشم انداز روشنی دارد.

استاندار همدان هم با اشاره به اینکه همدان مرکز همه ارزش‌های تمدنی ایران زمین است، گفت: ظرفیت‌های متنوع استان از محصولات کشاورزی تا کانی‌های معدنی و توان علمی و فرهنگی آماده مراوده با همه جهان است به ویژه کشوری، چون اندونزی که قرابت فرهنگی هم دارد.

او گردشگری را محور توسعه و تحول استان همدان دانست و گفت: دیپلماسی و ارتباطات دفتر وزارت امور خارجه در این مسیر توسعه استان را سرعت می بخشد.

حمید ملانوری شمسی، موضوع خواهر خواندگی در دیپلماسی شهری و روستایی را موجب افزایش ارتباط دانست و گفت: ما علاقمند هستیم تا در هر زمینه‌ای همکاری‌ها را افزایش دهیم و به شکل حرفه‌ای استان را معرفی کنیم.

محمد بروجردی در دیدار با شهردار همدان گفت: توسعه صنعت گردشگری و مناسبات مذهبی آغازگر ارتباطات استان همدان با کشور اندونزی است.

او افزود: به زودی تعدادی از تورگردان‌های اندونزی را به همدان خواهیم آورد تا قرابت‌های فرهنگی و مذهبی معرفی شود.

شهردار همدان هم ثبت جهانی هگمتانه را نقطه عطف ورود گردشگران خارجی به استان برشمرد و گفت: از همایش بین المللی گردشگری سلامت تا گردشگری طبیعت و ورزشی شهرداری پیگیری توسعه گردشگری است.

سیدمسعود حسینی، هماهنگی با سفارتخانه‌های ایران در سراسر جهان را موجب حرفه‌ای گری در توسعه گردشگری دانست و افزود: آماده‌ایم از تجارب گردشگری کشور مسلمان اندونزی بهره‌مند شویم و از گردشگران این کشور به طور ویژه پذیرایی کنیم.

او تأکید کرد: آماده برگزاری نمایشگاه معرفی همدان در اندونزی هستیم.

در اندونزی ۹۰۰هزار مسجد و در زبان و ادبیات این کشور بیش از ۷۰۰ کلمه فارسی اصیل وجود دارد.

سفیر ایران در اندونزی در ادامه سفر به همدان با رئیس دانشگاه بوعلی سینا دیدار کرد.

محمد بروجردی در این دیدار گفت: مردم وبه ویژه دانشجویان اندویزیایی بسیار علاقمند به تحصیل در ایران هستند و به کتاب‌های دانشمندان و اندیشمندان ایرانی توجه دارند.

دکتر مجذوبی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا هم گفت: بر اساس مذاکرات و توافقات قبلی بهار سال آینده گروهی از دانشگاهیان اندویزیایی در قالب یک همایش علمی به همدان می‌ آیند و از نزدیک از ظرفیت‌های تحصیلی استان همدان به ویژه دانشگاه بوعلی مطلع خواهند شد.

در حال حاضر بیش از ۱۲۵۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه بوعلی همدان مشغول تحصیل هستند.

سفیر ایران در اندونزی در ادامه دیدار با مقامات استان همدان در نشست بررسی فرصت‌های همکاری تجاری و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی استان همدان و کشور اندونزی حضور یافت.

محمد بروجردی با بیان اینکه اندونزی اقتصاد ۱۴ جهان است و تا ۱۰ سال دیگر جزو ۱۰ قدرت اول اقتصادی جهان خواهد شد، گفت: استان همدان با همه موقعیت‌های اقتصادی و تجاری متأسفانه سهمی در این اقتصاد پویا ندارد.

او با تشریح قرابت‌های فرهنگی ایران و اندونزی گفت: اسلام با تجار و بازرگانان به این سرزمین راه یافته است وامیدواریم با کمک شما فعالان اقتصادی بتوانیم فصل جدیدی از روابط را با این کشور مسلمان رقم بزنیم.

سفیر ایران در اندونزی تصریح کرد: موانع برقراری ارتباط اقتصادی بررسی شده و زمینه‌های همکاری بسیار زیاد است که امیدواریم تجار و تولیدکنندگان همدانی از فرصت‌های پیش رو استفاده کنند.