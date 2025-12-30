به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهبازی رئیس گروه ترویج اداره کل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت توانمندسازی زنان روستایی در ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: این دوره با همکاری و هماهنگی گروه ترویج اداره‌کل شیلات و اداره شیلات نمین و همچنین مدیریت ترویج سازمان و اداره ترویج شهرستان نمین اجرا شد و هدف آن معرفی ظرفیت‌های متنوع و کم‌هزینه اشتغال در بخش آبزی‌پروری بود

شهبازی افزود: در این برنامه آموزشی، شرکت‌کنندگان با کسب‌وکار‌های خانگی با محور تولید آبزیان آشنا شدند و مشاغل مختلفی از جمله پرورش ماهیان زینتی، پرورش زالوی طبی، پرورش جلبک اسپیرولینا و نیز پرورش ماهیان سردابی و گرمابی در استخر‌های دومنظوره کشاورزی معرفی شد.

رئیس گروه ترویج اداره‌کل شیلات استان اردبیل همچنین به معرفی استخر‌های ژئوممبران و روش‌های نوین پرورش آبزیان در این دوره اشاره کرد و گفت: توسعه این‌گونه مشاغل می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد خانوار‌های روستایی، ایجاد اشتغال خانگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بومی مناطق روستایی داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل شیلات استان اردبیل حمایت از آموزش، ترویج و توسعه مشاغل خرد آبزی‌پروری را به‌عنوان یکی از راهکار‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی زنان روستایی با جدیت دنبال می‌کند