دوره آشنایی با اشتغال زنان روستایی در حوزه آبزیپروری با محوریت مشاغل خرد خانگی، در روستای قشلاقچایی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهبازی رئیس گروه ترویج اداره کل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت توانمندسازی زنان روستایی در ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: این دوره با همکاری و هماهنگی گروه ترویج ادارهکل شیلات و اداره شیلات نمین و همچنین مدیریت ترویج سازمان و اداره ترویج شهرستان نمین اجرا شد و هدف آن معرفی ظرفیتهای متنوع و کمهزینه اشتغال در بخش آبزیپروری بود
شهبازی افزود: در این برنامه آموزشی، شرکتکنندگان با کسبوکارهای خانگی با محور تولید آبزیان آشنا شدند و مشاغل مختلفی از جمله پرورش ماهیان زینتی، پرورش زالوی طبی، پرورش جلبک اسپیرولینا و نیز پرورش ماهیان سردابی و گرمابی در استخرهای دومنظوره کشاورزی معرفی شد.
رئیس گروه ترویج ادارهکل شیلات استان اردبیل همچنین به معرفی استخرهای ژئوممبران و روشهای نوین پرورش آبزیان در این دوره اشاره کرد و گفت: توسعه اینگونه مشاغل میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمد خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال خانگی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی مناطق روستایی داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: ادارهکل شیلات استان اردبیل حمایت از آموزش، ترویج و توسعه مشاغل خرد آبزیپروری را بهعنوان یکی از راهکارهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی زنان روستایی با جدیت دنبال میکند