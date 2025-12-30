پخش زنده
امروز: -
به مناسبت یومالله ۹ دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت فرا رسیدن یومالله ۹ دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اطلاعیه صادر کرد
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله ۹ دی، نماد درخشان بلوغ سیاسی، همبستگی اجتماعی و حضور مسئولانه ملت ایران در صیانت از مسیر انقلاب اسلامی است.
این روز تاریخی، جلوهای روشن از آن حقیقت بنیادین است که هرگاه انسجام ملی، آگاهی عمومی و پیوند مردم با ارزشهای اصیل انقلاب در کنار یکدیگر قرار گیرد، پیچیدهترین چالشها نیز خنثی و مسیر پیشرفت کشور هموار خواهد شد.
۹ دی یادآور نقش تعیینکننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار ملی است؛ حضوری که نه از سر هیجان، بلکه برخاسته از فهم عمیق شرایط، اعتماد به راه انقلاب و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور شکل گرفت.
این سرمایه اجتماعی گرانسنگ، همواره عامل اصلی عبور ملت ایران از مقاطع حساس تاریخی بوده و امروز نیز بهعنوان پشتوانهای راهبردی در برابر فشارها، تحریفها و جنگ ارادهها ایفای نقش میکند.
بازخوانی پیام ۹ دی، در حقیقت بازخوانی فرهنگ وحدت، قانونمداری و همافزایی ملی است؛ فرهنگی که جامعه را در برابر دوقطبیسازیها و تفرقهافکنیها واکسینه میکند و مسیر حرکت جمعی به سوی آیندهای مقتدر و عزتمند را تثبیت میسازد.
زنده نگهداشتن این تجربه تاریخی، نه صرفاً یادآوری یک واقعه، بلکه تقویت یک گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت یومالله ۹ دی، از عموم مردم غیور، شریف، آگاه و انقلابی استان دعوت میکند با حضور خود در مراسم بزرگداشت این روز که سهشنبه ۹ دی در سراسر استان برگزار میشود، بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب را به نمایش بگذارند.
این مراسم در یاسوج، روز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۹/۳۰ صبح در مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود.