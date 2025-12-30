امداد رسانی هلالاحمر به ۵۸۴ نفر در کهگیلویه و بویراحمد
در پی بارشهای شدید برفوباران، نیروهای امدادی هلالاحمر به ۵۸۴ نفر خدمات امدادی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان از انجام ۱۷ عملیات امداد و نجات در پی موج بارش برفوباران اخیر در استان خبر داد و گفت: از مجموع این عملیات، ۱۶ مورد مربوط به حوادث جوی و یک مورد مربوط به حادثه جادهای بوده است. سید عادل رهبریان افزود: در بازه زمانی ساعت ۲۲:۰۰ روز ۷ دیماه تا ساعت ۱۰:۰۰ روز ۸ دیماه، نیروهای امدادی موفق شدند ۱۴۰ مورد تخلیه آب از منازل مسکونی را انجام دهند و به ۳۵۶ خانوار ارائه خدمت کنند. سرپرست جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به آمار حادثهدیدگان در بارش اخیر ادامه داد: در مجموع هزار و ۴۳۲ نفر دچار حادثه شدهاند که از میان آنان، به ۵۸۴ نفر خدمات امدادی ارائه شده است. وی بیان کرد: هیچ مصدومی به مراکز درمانی منتقل نشده، اما سه نفر در صحنه حوادث جان خود را ازدستدادهاند. رهبریان اضافه کرد: با تلاش شبانهروزی تیمهای امدادی، نیروهای مردمی، سپاه و سایر دستگاههای امدادرسان، پیکر دو نفر از مفقودان این حوادث شناسایی و تحویل مقامات ذیربط شده است. وی افزود: با وجود شرایط جوی نامساعد و سخت گذر بودن منطقه، عملیات جستوجو برای یافتن فرد سوم مفقودشده همچنان با استفاده از ظرفیت تجهیزات و نیروهای تخصصی ادامه دارد. وی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و در شرایط ناپایدار جوی از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند. سرپرست جمعیت هلالاحمر استان ادامه داد: در جریان این عملیات ها، ۳ مورد رهاسازی افراد گرفتار در برف و کولاک انجام شده و ۲۹ نفر به مناطق امن منتقل شدهاند. رهبریان افزود: ۸۰ نفر اقلام زیستی شامل ۱۹۰ کیلوگرم نایلون، ۵۵ تخته پتو، ۱۵ دستگاه بخاری، ۳۵ تخته موکت و ۳۵ بسته غذایی دریافت کردهاند. وی در پایان با اشاره به توان عملیاتی نیروهای امدادی استان گفت: برای پوشش کامل این حوادث، ۲۴ تیم عملیاتی متشکل از ۹۳ نیروی امدادی با ۲۵ دستگاه خودرو امدادی به مناطق مختلف اعزام شدهاند و تمام عملیاتها با آمادگی کامل و موفقیت به پایان رسیده است.