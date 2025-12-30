پخش زنده
حکومت افغانستان، شهادت سخنگو و فرماندهان جنبش اسلامی حماس را تسلیت گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان در پیامی با اشاره به اعلام خبر شهادت «ابوعبیده» سخنگوی جنبش حماس و تعدادی از فرماندهان اعلام کرد: شهادت سخنگو و فرماندهان مقاومت را به جنبش اسلامی حماس، خانوادهها و تمامی بستگان آنان تسلیت عرض میکنیم. برای همگان از درگاه خداوند متعال صبر جمیل و اجر عظیم مسئلت میکنیم و برای این شهیدان، مقامات بلند بهشت را از خداوند خواهانیم.
در این بیانیه آمده است: امیدواریم به برکت خونهای پاک این شهیدان و دیگر شهدا، سرزمین مقدس فلسطین از اشغال و ستم اشغالگران صهیونیستی رهایی یابد و ستمگران همیشه نابود و ناکام شوند.