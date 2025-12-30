در نشست مشترک شورای معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با مدیران دانشگاه یزد، بر تقویت پیوند میان نهاد علم و نظام برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه در حل مسائل استان و حرکت به‌سوی توسعه‌ای پایدار، تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اعضای شورای معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با حضور در دانشگاه یزد و در نشستی مشترک با مدیران این دانشگاه، درباره نقش دانشگاه در مسیر توسعه استان، تبدیل دانش به ثروت و تقویت ارتباط میان بدنه علمی و اجرایی استان به گفت‌و‌گو پرداختند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در این نشست با تأکید بر جایگاه ممتاز دانشگاه یزد، آن را مایه افتخار استان دانست و گفت: دانشگاه یزد این ظرفیت را دارد که با ارائه راه‌حل‌های کاربردی و اجرایی، منشأ تحولات مثبت و ملموس در زندگی مردم باشد.

مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه منابع صرفاً محدود به منابع مالی نیست، افزود: تفکر، سیاست‌گذاری صحیح و ریل‌گذاری درست می‌تواند خود منبع‌ساز باشد. دانشگاه باید به کانون ایده‌پردازی و ثروت‌آفرینی تبدیل شود و استان نیز از این ایده‌ها در مسیر اجرا حمایت کند.

وی با اشاره به موضوع مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی در دانشگاه نباید صرفاً به فروش دارایی‌ها تعبیر شود، بلکه باید زمینه‌های درآمدزایی پایدار، مبتنی بر دانش و مشارکت عمومی ـ خصوصی فراهم شود تا دانشگاه نقش فعال‌تری در تولید ثروت و توسعه ایفا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد همچنین بر ضرورت آمایش آموزش عالی تأکید کرد و گفت: پراکندگی و گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی به نفع استان نیست و باید با نگاهی علمی و آینده‌نگر، جهت‌گیری‌ها اصلاح شود. دانشگاه باید موتور محرک رشد، فقرزدایی و توسعه صنعتی و معدنی استان باشد و در ترسیم مسیر درست توسعه نقش راهبردی ایفا کند.

در ادامه این نشست، سرپرست دانشگاه یزد با اشاره به همسویی دیدگاه‌های دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دانشگاه یزد به‌عنوان دانشگاه مادر استان باید نقش واقعی خود را در آینده‌سازی استان ایفا کند و تحقق این مأموریت، اقدامی ماندگار برای توسعه یزد خواهد بود.

سیدحیدر میرفخرالدینی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شهرک تحقیقاتی در دانشگاه یزد خبر داد و افزود: حرکت به سمت تصمیم‌گیری جمعی، تخصص‌محور و فراجناحی از رویکرد‌های جدی مدیریت جدید دانشگاه است. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد انگیزه برای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی استان از اولویت‌های اصلی دانشگاه به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه بسیاری از مدیران استان یزد برخاسته از دانشگاه هستند، گفت: دانشگاه دانش توسعه را در اختیار دارد و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایفا کند.

جعفر رحمانی افزود: انتظار می‌رود دانشگاه نقش فعال‌تری در اکوسیستم نوآوری و فناوری استان داشته و از وضعیت صرفاً آموزشی و پژوهشی فاصله بگیرد، چرا که دانش زمانی ارزش‌آفرین می‌شود که امکان اجرا پیدا کند.

وی با تأکید بر حمایت از ایده‌های دانشجویان و نخبگان تصریح کرد: تکمیل و هدایت این ایده‌ها به سمت اجرا، موجب پویایی و شکوفایی اکوسیستم نوآوری استان یزد خواهد شد و کانون‌های تفکر نیز باید با نقد سازنده، در تقویت برنامه‌های توسعه‌ای استان نقش‌آفرینی کنند.

در ادامه، معاون اداری و مالی دانشگاه یزد با اشاره به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: این سازمان سنگری مبتنی بر عقلانیت و خرد برنامه‌ریزی است و دانشگاه نیز مهد دانش و اندیشه به شمار می‌رود؛ هم‌افزایی این دو نهاد می‌تواند پیشران توسعه پایدار استان باشد.

محسن ابراهیمی از احیای کانون‌های تفکر در دانشگاه یزد به‌عنوان یکی از برنامه‌های تیم مدیریتی جدید یاد کرد و افزود: این کانون‌ها می‌توانند پل ارتباطی مؤثری میان دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشند و برنامه «یزد پایدار» را با ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی تقویت کنند.

وی همچنین با اشاره به گستردگی فضا‌ها و زیرساخت‌های دانشگاه، خواستار حمایت سازمان مدیریت در حوزه اعتبارات تملک، تعمیر و تجهیز شد و بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دانشگاه تأکید کرد و گفت: مسئله دانشگاه، مسئله استان و آبروی آن است و نیازمند نگاه حمایتی ویژه است.

در پایان این نشست، حاضران بر تداوم گفت‌وگوها، تعمیق همکاری‌ها و تبدیل این تعاملات به برنامه‌ها و اقدامات عملی برای حل مسائل استان و تحقق توسعه پایدار یزد تأکید کردند.