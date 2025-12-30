قائمپناه:
حمل و نقل عمومی پایه و اساس توسعه شهری است
معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید از شرکت واگنسازی متروی تهران، حمل و نقل عمومی را پایه و اساس توسعه شهری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائمپناه، صبح امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در دومین روز از سفر خود به مناطق شهر و شهرستانهای استان، از شرکت واگنسازی متروی تهران بازدید کرد.
قائمپناه در این بازدید، گسترش حمل و نقل عمومی را یکی از مهمترین طرحهای دولت دانست و گفت: در رأس این برنامهها، توسعه مترو و ریلباسهای اطراف تهران قرار دارد که بخشی از آن با واردات انجام میشود، اما اصلیترین و پایدارترین مسیر، تکیه بر تولید داخلی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت: از اینکه در این مجموعه، ساخت بوجیها، واگنها و اتاقکهایی که بر بوجیها سوار میشود با دقت و جزئیات فنی انجام میگیرد، بسیار خرسندم.
قائمپناه با تأکید بر ضرورت شتابگیری تولید، تصریح کرد: هر واگن میتواند حدود ۱۰ دقیقه از زمان انتظار مسافران مترو را کاهش دهد و این اقدامات در جهت رفاه و آسایش مردم انجام میشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: امیدوارم در همه شهرهایی که دارای مترو هستند، بهویژه شهر تهران، مردم بتوانند با حداقل معطلی و بهراحتی از خدمات استفاده کنند.
قائمپناه در پایان، اظهار داشت: حمل و نقل عمومی، پایه و اساس توسعه شهری است و امیدواریم با همکاری مهندسان و کارگران پرتلاش، این گام بزرگ بهخوبی به سرانجام برسد.